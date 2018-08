Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo destruiu habitação e provocou um ferido em Vila Nova de Gaia

Civil tentou ajudar no combate às chamas.

Por Lusa | 08:47

Uma pessoa ficou ferida num incêndio que destruiu, na noite passada, uma habitação unifamiliar localizada em Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia, disse esta quinta-feira fonte dos bombeiros.



Em declarações à Lusa, fonte dos Sapadores de Gaia esclareceu que um civil que ajudava no combate às chamas sofreu ferimentos num pé, tendo necessidade de receber tratamento hospitalar.



De acordo com a fonte, a casa era habitada, mas o proprietário encontrava-se ausente.



O fogo, que não danificou as habitações vizinhas, deflagrou cerca das 22h55 de quarta-feira e foi dado como extinto cerca de uma hora depois, tendo sido combativo pelos Sapadores de Gaia e pelos Voluntários de Coimbrões.



As causas do incêndio ainda estão a ser apuradas.