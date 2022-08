Fogo dominado em Chaves, 81 operacionais combatem chamas em Seia

O incêndio em Ervedo, no concelho de Chaves, foi dado como dominado pelas 03h00, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real.

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 04h45 continuavam mobilizados 153 operacionais, apoiados por 54 veículos, para as operações de rescaldo do fogo que lavrava desde o início da tarde de segunda-feira.

À mesma hora, ainda segundo a ANEPC, existia apenas um fogo ativo em Portugal Continental, em Loriga, no concelho de Seia, na Guarda, combatido por 81 operacionais, apoiados por 21 meios terrestres.