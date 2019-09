Fogo e explosão em apartamento obriga à evacuação de prédio em Coimbra

Os moradores de um apartamento, em Coimbra, que esta terça-feira foi atingido por um incêndio com explosão, tinham saído de manhã para trabalhar e à hora a que tudo aconteceu não se encontrava ninguém no interior."Foi a sorte deles", refere uma vizinha que, na sequência da explosão, no terceiro andar do edifício, no bairro de Santa Apolónia, viu "voarem objetos e persianas" para o seu pátio no rés do chão.A situação obrigou à evacuação do prédio e três pessoas foram assistidas no local devido à inalação de gases e fumos, mas não houve necessidade de os transportar para o hospital.Os vizinhos foram alertados, pelas 11h35, pelo estrondo da explosão que, segundo o chefe dos bombeiros sapadores, Carlos Ferreira, foi provocada pela acumulação de gases resultante da combustão."O prédio estava cheio de fumo e saíam chamas por baixo da porta", descreve Erivaldo Pimentel, morador que, alertado por vidros a cair, subiu ao último andar para tentar perceber o que se passava. "Pensei que estivessem a fazer a remodelação da casa e subi para avisar para não atirarem vidros lá para baixo", contou ao Correio da Manhã o habitante.Quando os bombeiros chegaram já o apartamento estava tomado pelas chamas que atingiram sobretudo a zona da cozinha e uma despensa, mas as restantes divisões ficaram também sem condições de habitabilidade. O incêndio, cujas causas são ainda desconhecidas, não provocou estragos nos restantes andares do prédio.