Fogo em apartamento obriga a evacuar prédio de cinco andares em Guimarães

Um incêndio, na última madrugada, num prédio de cinco andares, na zona do Parque das Hortas, em Guimarães, obrigou à evacuação do edifício. Os bombeiros de Guimarães foram alertados às 03h10 e os trabalhos de combate e rescaldo só ficaram concluídos pelas 05h20. Os três moradores do apartamento no 1º andar, onde teve início o fogo, tiveram que passar o resto da noite em casa de familiares.

O fogo terá tido início numa das varandas do prédio e obrigou à retirada de 25 moradores, nove dos quais crianças. Não se registaram feridos. A PSP esteve no local e para já não são conhecidas as causas do incêndio que deixou danos visíveis na fachada do prédio e prejuízos avultados no 1º andar.