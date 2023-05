Um incêndio que deflagra num armazém de produtos congelados na Quinta do Anjo, Palmela, está a mobilizar 40 operacionais dos bombeiros desde as 14h15 deste sábado.



De acordo com fonte do CDOS da Península de Setúbal, o incêndio foi dado como dominado cerca de uma hora depois do início do combate às chamas. Não há registo de feridos e não há ainda informação sobre a extensão dos danos.





No local estão operacionais das corporações de Palmela, Pinhal Novo e Moita, bem como a GNR.