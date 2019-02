Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Beja deixa duas mulheres e três menores sem casa

Chamas deflagraram de madrugada em casa do centro histórico.

11:14

Duas mulheres e três menores ficaram desalojadas em consequência de um incêndio que deflagrou na casa onde viviam, no centro de Beja.



O alerta chegou pelas 2h00, a dar conta de um fogo no número 9 da Rua do Sarilho.



O interior da casa ficou totalmente destruído, e por isso sem condições de habitabilidade. Na origem do fogo terá estado um curto circuito num aparelho elétrico de aquecimento.



As duas mulheres e três menores vão ser colocados em alojamento cedido pela Santa Casa da Misericórdia.