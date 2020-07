Fogo em canil de Santo Tirso ‘demite’ chefe veterinário

O diretor-geral da Alimentação e Veterinária, Fernando Manuel d’Almeida Bernardo, pediu a demissão do cargo, a qual foi aceite pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.A decisão ocorre depois de o primeiro-ministro ter criticado no Parlamento a atuação da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) no incêndio que matou mais de 70 animais num canil em Santo Tirso.