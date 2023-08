Fogo em Carrazeda de Ansiães continua ativo e com uma frente

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, tinha às 07h00 uma frente ativa, prevendo-se que o combate seja reforçado de manhã por meios aéreos, disse à Lusa fonte da proteção civil.

"O fogo, que tem uma frente ativa, lavra numa zona de mato e pinhal de difíceis acessos. Não há localidades nem pessoas em risco", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro, acrescentando que durante a manhã o combate vai ser reforçado com meios aéreos.

Às 07h30, o incêndio mobilizava 156 operacionais, com o apoio de 53 veículos.