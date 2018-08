Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em carro alastra a mato em Marco de Canaveses

Foi necessário recorrer a a várias corporações de bombeiros e a um helicóptero para combater o incêndio.

Por N.R. | 08:00

Uma viatura incendiou-se ao final da tarde de terça-feira na A4, perto da saída para Marco de Canaveses. As chamas acabaram por se propagar a uma zona de mato, junto à estrada, e foi necessário recorrer a a várias corporações de bombeiros e a um helicóptero para combater o incêndio.



O trânsito ficou congestionado no sentido Porto-Amarante. A GNR foi chamada e desviou a circulação automóvel para a faixa de rodagem da esquerda.



Apesar do aparato de bombeiros no local - as corporações de voluntários de Vila Meã, da Lixa e de Penafiel - não há registo de qualquer ferido.