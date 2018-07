Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo ameaça edifícios do centro histórico de Santa Maria da Feira

Incêndio deflagrou à hora de almoço num bar da parte antiga da cidade.

14:37

Um fogo de grandes proporções deflagrou na tarde deste domingo no centro histórico de Santa Maria da Feira. Segundo a informação do site da Proteção Civil, o alerta chegou pelas 13h37.



O fogo começou num bar e os bombeiros lutam para que as chamas não se propaguem a outros edifícios. O edifício fica numa zona de bares e restaurantes do centro histórico da cidade. Terá sido num desses estabelecimentos que o fogo começou.



As chamas estão a consumir dois edifícios, cujos telhados ameaçam ruir a qualquer momento.



Pelas, 15h00, estavam no local 66 operacionais e 20 viaturas, incluindo elementos dos bombeiros de Lourosa e Santa Maria da Feira.



(Em atualização)