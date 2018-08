Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em casa de saúde fere utente idoso

Incêndio deflagrou na enfermaria da Casa de Saúde de Santa Catarina, no centro do Porto.

Por A.S.M. | 09:00

Um homem, com cerca de 80 anos, sofreu queimaduras de terceiro grau em todo o corpo num incêndio que deflagrou no interior da enfermaria da Casa de Saúde de Santa Catarina, no centro do Porto, na quinta-feira ao início da tarde.



O idoso atingido pelas chamas foi assistido no local pelos bombeiros e depois teve de ser transportado pelo INEM para o Hospital de São João, com ferimentos graves.



O alerta para o incêndio chegou aos Sapadores do Porto pelas 13h20. As chamas ficaram confinadas a uma enfermaria e não foi necessário que os restantes utentes e funcionários daquela instituição fossem retirados do edifício. As causas do incêndio estão ainda por apurar. A Casa de Saúde não quis prestar esclarecimentos ao CM sobre esta situação.