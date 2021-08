Fogo em casa fere cinco pessoas em Évora

Cinco pessoas ficaram esta segunda-feira feridas na sequência de um incêndio que deflagrou na habitação onde vivem, em Montemor-o-Novo, Évora.









Duas das vítimas, uma mulher, de 39 anos, e uma criança de 6, foram transportadas para o Hospital do Espírito Santo de Évora. As outras três vítimas, um homem de 53 anos, uma mulher de 74 e uma jovem de 15, foram assistidas no local mas recusaram ir ao hospital.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 06h00. As causas do incêndio são desconhecidas e estão a ser investigadas. No local estiveram bombeiros, INEM e a GNR.