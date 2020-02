Fogo em casa mata mulher acamada

Arminda Morais, de 69 anos, morreu, esta sexta-feira de madrugada, na sequência de um incêndio que deflagrou no apartamento em que vivia com o marido, em Chaves."O alerta foi dado às 05h21. Quando os operacionais chegaram, já o apartamento estava tomado pelo fogo. Ainda foi possível retirar um homem do interior da habitação, mas, devido à progressão das chamas, não se conseguiu salvar a mulher, que estava acamada", referiu José Lima, comandante dos Bombeiros Flavienses.Tudo indica que o incêndio teve origem num cobertor elétrico, ligado na cama da sexagenária.O marido da vítima sofreu ferimentos ligeiros. A Polícia Judiciária de Vila Real foi chamada ao local e investiga.