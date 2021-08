Cederam as chamas, ficou a névoa de fumo, a cinza, o cheiro intenso a terra queimada. Foram longas horas de um combate desigual, travado em terreno de acesso difícil desde as 01h05 de segunda-feira. Um inferno alimentado pelo vento e altas temperaturas, que desassossegaram o sotavento algarvio.Começou em Castro Marim, estendeu-se a Tavira e Vila Real de Santo António, imparável, com as chamas a consumirem 650 hectares por hora.