Fogo em Celorico de Basto combatido por 126 bombeiros

Um incêndio florestal que lavra desde segunda-feira à noite em Celorico de Basto, no distrito de Braga, está a ser combatido por 126 homens e não coloca em risco habitações, disse hoje fonte da proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o incêndio mantém-se ativo desde as 21h24 de segunda-feira, na zona de Alfarela, na União de Freguesias de Caçarilhe e Infesta.

O fogo está a consumir uma zona mista de floresta e mato, mas sem colocar casas em risco, disse a fonte.

Às 12h50, o fogo estava a ser combatido por 126 operacionais, apoiados por um meio aéreo e 46 viaturas.