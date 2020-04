Fogo em churrasqueira de Almada faz dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas, por inalação de fumos, em sequência de um incêndio ocorrido na manhã desta terça-feira numa churrasqueira da Sobreda de Caparica, Almada. Ambas tiveram necessidade de receber tratamento no Hospital Garcia de Orta.O fogo deflagrou pelas 10h30, no estabelecimento comercial situado na rua Artur Duarte. As chamas atingiram a chaminé de extração de fumos, e mobilizaram para o local 13 bombeiros, acompanhados por 4 viaturas, da corporação de Almada.A GNR ainda está no local, a garantir um perímetro de segurança.