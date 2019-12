Fogo em cobertor fere criança de cinco anos em Matosinhos

Uma criança de cinco anos teve de ser hospitalizada, este sábado de manhã, depois de ter inalado fumo na sequência de um incêndio ter deflagrado num cobertor elétrico, que estava a ser usado na cama.O alerta aos bombeiros foi dado pela família, que se apercebeu da situação cerca de 06h50 na praça José Régio, na Senhora da Hora, Matosinhos. A criança foi transportada para a pediatria do Hospital São João, no Porto, onde veio a ter alta algumas horas depois.Ao que tudo indica a criança estava a dormir quando o forte cheiro a queimado alertou a própria criança e consequentemente os pais que estariam em casa mas noutra divisão. À chegada dos bombeiros voluntários Matosinhos-Leça o incêndio ficou circunscrito à zona do quarto.