Fogo em cozinha faz quatro feridos junto ao cais de Gaia

Bombeiro caiu e três funcionários inalaram fumo.

Por Paulo Jorge Duarte e Patrícia Lima Leitão | 08:56

Um bombeiro da corporação de Coimbrões, de 40 anos, sofreu um traumatismo no braço, após uma queda, enquanto tentava controlar as chamas de um incêndio no restaurante Theophilus, no centro histórico de Vila Nova de Gaia, bem junto ao rio Douro.



No mesmo fogo, ainda três funcionários do estabelecimento foram assistidos por inalação de fumos durante o combate. Dois deles, de 26 anos, foram transportados para o hospital, assim como o bombeiro.



O alerta foi dado este domingo, por volta das 12h00, para um incêndio urbano na avenida Diogo Leite, junto do Cais de Gaia.



O fogo lançou algum alarme numa altura de grande afluência de turistas. "Não me apercebi logo do fumo, mas assustei-me quando os bombeiros chegaram e se dirigiram às traseiras do prédio. Foi quando vi o aparato todo e aí sim, o fumo a sair pelas janelas" descreve, ao CM, Manuela Sousa, testemunha.



O incêndio teve origem na cozinha, por causas ainda não apuradas. A rápida intervenção dos bombeiros de Coimbrões e dos Sapadores de Gaia evitou a propagação das chamas aos restaurantes vizinhos. O fogo foi extinto pelas 13h00. A PSP de Gaia foi chamada ao local.



Já o restaurante teve de ser encerrado, visto que a cozinha ficou praticamente destruída. Segundo os Sapadores estava "sem condições de laboração". Desconhecia-se, ao fecho desta edição, quando é que o espaço reabre. Os donos do estabelecimento não quiseram prestar declarações. n