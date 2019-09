Fogo em creche do Bombarral ameaça 42 bebés

A creche do Centro Social Paroquial (CSP) do Bombarral foi evacuada esta quinta-feira de manhã, devido a um incêndio com origem no micro-ondas da copa. Os dois bebés do berçário e as quarenta crianças que estavam nos vários espaços da instituição foram transferidas para o pré-escolar, ficando a salvo do fumo. Duas auxiliares foram assistidas no local, por estarem nervosas.

O fogo foi detetado pelas 08h30, por uma auxiliar, que retirou os bebés do berçário. "Ao mesmo tempo estava a entrar um pai, que é bombeiro, e recorreu a um extintor nosso para apagar o pequeno incêndio", explicou Filipe Sales, diretor-executivo do CSP.

Os bombeiros, cujo quartel fica a 300 metros, chegaram logo de seguida e levaram o micro-ondas para a rua, avançando com a ventilação do edifício.

Devido aos trabalhos de limpeza, foram retirados alguns equipamentos do berçário para o exterior e a creche passou a funcionar na zona do pré-escolar. Alguns pais foram buscar os respetivos filhos, mas a maioria permaneceu na instituição.