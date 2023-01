Fogo em escola primária leva à retirada de 150 crianças no Barreiro

Um incêndio numa escola primária em Vila Chã, no Barreiro, levou na manhã desta segunda-feira à retirada de 150 alunos, que foram levados em autocarros para uma outra escola do mesmo agrupamento.

Segundo adiantou ao CM fonte da Proteção Civil, o alerta foi às 09h13. O incêndio, na zona da cozinha, não provocou vítimas, apenas danos materiais que ainda estão a ser avaliados. Foi considerado extinto, pelos bombeiros, às 09h28.

As 149 crianças foram levadas em autocarros da autarquia para a escola secundária da Cidade Sol, por precaução. Além de bombeiros e polícia, estão no local técnicos da Proteção Civil Municipal e da divisão de Educação da Câmara do Barreiro.