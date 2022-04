Pelo menos uma embarcação ficou totalmente destruída e outras seis ficaram danificadas na sequência de um incêndio que deflagrou esta quarta-feira num estaleiro de barcos em Olhão. Um homem, de 63 anos, foi assistido por inalação de fumos, mas não precisou de ir ao hospital.





“Foi uma situação complicada porque havia no local muito material inflamável, como resinas e fibras, que serviram de combustível para as chamas. O forte vento que se fez sentir também dificultou as operações”, disse aoAndré Cardoso, comandante da capitania de Olhão. O incêndio deflagrou por volta da hora de almoço e só ficou controlado já pelas 17h00. Um homem, de 63 anos, de nacionalidade suíça, que estava a dormir numa embarcação quando o incêndio deflagrou, foi a única pessoa que precisou de assistência do INEM. A PJ foi chamada ao local e está agora a investigar a origem do incêndio.