Fogo em fábrica de bagaço em Ferreira do Alentejo

Incêndio deflagrou pelas 03h49 e, cerca das 06h45, mobilizava ainda 18 elementos dos bombeiros.

Por Lusa | 07:04

Um incêndio deflagrou na madrugada de hoje numa fábrica de bagaço em Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, e pelas 06h45 estava dominado pelos bombeiros, segundo a Proteção Civil.



De acordo com o Centro Operacional de Operações e Socorro (CDOS) de Beja, o fogo deflagrou pelas 03h49 e, cerca das 06h45, mobilizava ainda 18 elementos dos bombeiros de Ferreira do Alentejo e GNR, apoiados por seis veículos.



A fábrica de bagaço está localizada na freguesia de Ferreira do Alentejo e Canhestros, na localidade de Fortes, sem habitações próximo.