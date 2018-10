Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Fornos de Algodres mobiliza 101 operacionais

Incêndio lavra numa zona de mato da freguesia de Matança, no concelho de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda.

18:00

O combate a um incêndio no concelho de Fornos de Algodres está a mobilizar 101 operacionais e cinco meios aéreos, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



O incêndio, cujo alerta foi dado às 15h43, lavra numa zona de mato da freguesia de Matança, no concelho de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda.



Pelas 17h40, a fonte do CDOS disse que o combate às chamas estava "a decorrer favoravelmente".



O fogo não ameaça povoações, nem coloca habitações em perigo, indicou a mesma fonte.



Estão no terreno um total de 101 operacionais, apoiados por 28 meios terrestres, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil.