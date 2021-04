Um incêndio num hostel da rua dos Douradores, na Baixa de Lisboa, causou ferimentos em nove turistas estrangeiros que ali estavam alojados.Dois tiveram de ser hospitalizados – um devido a queimaduras e, outro, por inalação de fumos -, enquanto os restantes receberam assistência no local.No edifício encontravam-se 15 pessoas e todas foram retiradas dos últimos dois andares do prédio. O fogo deflagrou, pelas 3h20 deste domingo, no edifício do hostel Vistas de Lisboa e mobilizou 25 operacionais. Causas eram desconhecidas até este domingo à noite.