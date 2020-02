Fogo em manta elétrica fere cinco pessoas na mesma casa

Dois adultos e três crianças ficaram esta segunda-feira feridos, por inalação de fumos, em sequência de um incêndio ocorrido numa habitação na Amora, Seixal.O fogo deflagrou pelas 13h10, num apartamento da rua Roque. As chamas terão começado devido a uma manta elétrica, causando uma espessa nuvem de fumo que entrou na casa onde residem os cinco feridos.Foram os próprios a chamar os meios de socorro, com a mobilização de 16 operacionais e 8 viaturas dos bombeiros da Amora e da PSP. As chamas foram extintas e os feridos transportados ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.