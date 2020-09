Fogo em Monção em fase de conclusão mobiliza mais de 90 operacionais

O incêndio que deflagrou na noite de domingo na freguesia de Abedim, concelho de Monção, entrou esta terça-feira em fase de conclusão.

No local continuam mobilizados 93 operacionais apoiados por 31 viaturas, de acordo com a informação disponível no 'site' da ANEPC.

Portugal continental está em alerta amarelo, na sequência da última avaliação das condições meteorológicas feita pela Proteção Civil em função do risco de incêndios florestais, anunciou na segunda-feira a secretária de Estado da Administração Interna.

"Todos os distritos ficarão em alerta amarelo", disse Patrícia Gaspar, em conferência de imprensa.

O país está "a viver dias de enorme complexidade em matéria de incêndios rurais", uma vez que, "praticamente durante oito dias, com todo o país em situação de alerta", houve, precisamente "1.088 ocorrências de incêndios rurais", acrescentou.

A secretária de Estado da Administração Interna considerou que estes são números "quase inaceitáveis para as condições meteorológicas" em Portugal.