Fogo em Monchique continua com duas frentes mas sem casas ou pessoas em risco

O incêndio que deflagrou sábado no concelho de Monchique continua esta noite a lavrar em duas frentes, tendo sido reforçados os meios de combate, não havendo às 00h00 casas em risco nem locais evacuados.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro fez à meia-noite um balanço da situação à Lusa, afirmando que se mantêm as duas frentes, uma no concelho de Monchique e outra no de Portimão, e que o combate às chamas está a ser reforçado.

Na tarde de sábado, o comandante de operações, Richard Marques, disse que tinham sido retiradas 30 pessoas das suas habitações (incluindo os utentes de um lar não licenciado), tendo a fonte ouvida pela Lusa esta noite afirmado que não houve depois disso necessidade de evacuar qualquer lugar.

"Neste momento estão a chegar reforços de outros distritos e estão a ser posicionados no local", disse a fonte, adiantando que se espera que com a diminuição do vento, a partir das primeiras horas de hoje, seja possível controlar o incêndio.

A fonte frisou que no concelho de Portimão, na linha das chamas, há vários povoados e casas dispersas, mas garantiu que "os meios estão posicionados" e que os locais sensíveis estão identificados e protegidos.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, combatem esta noite o incêndio 411 operacionais, auxiliados por 140 viaturas. Às 21:00 de sábado estavam no terreno 347 operacionais apoiados por 111 veículos.

Na região, segundo a fonte do CDOS, também não estão estradas cortadas devido ao incêndio, só o acesso ao autódromo, no concelho de Portimão, esteve cortado momentaneamente.

O incêndio começou na zona do Tojeiro, freguesia de Marmelete, concelho de Monchique, com o alerta a ser dado cerca das 13:30 de sábado. Devido ao vento, o fogo tem lavrado com mais intensidade para sul tendo passado para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande, durante a tarde de sábado.