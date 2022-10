O Ministério Público está a investigar o incêndio que destruiu uma casa de três andares, no número 37 do Largo da Lapa, Porto, a 11 de março do ano passado. “Quando soube [do fogo] quase morri de tristeza e de desgosto”, disse Adelina Águia, de 80 anos, a proprietária do imóvel, onde morou até finais de 2020 - depois, a casa ficou desabitada.



Na altura, o incêndio foi extinto pelos Sapadores, Bombeiros Voluntários do Porto e Portuenses. A dona da casa, antiga enfermeira, a filha, as duas netas e um grupo de jovens lançaram a campanha na rede social Instagram ‘How I met Adeline’ [Como eu Conheci Adelina], para recolher apoios para a reconstrução.