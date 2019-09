Fogo em Odemira mobiliza mais de 110 operacionais

Um incêndio agrícola deflagrou hoje no concelho de Odemira, distrito de Beja, com o combate às chamas a mobilizar mais de 110 operacionais, apoiados por 32 veículos e sete meios aéreos, disse fonte da Proteção Civil.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o fogo tinha três frentes ativas, cerca das 17h50, com "uma frente a ceder aos meios".O incêndio está a devastar uma área de pasto, mato, eucaliptos, sobreiros e medronheiros, não havendo registo de feridos, nem casas em perigo, de acordo com a fonte do CDOS.O alerta para o incêndio, que deflagrou na zona de São Luís, foi dado às 14h04.