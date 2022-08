O incêndio que há seis dias destrói espécies protegidas no Parque Natural da Serra da Estrela envolvia esta quarta-feira à noite mais de 1150 operacionais e obrigou a uma mudança de estratégia no combate às chamas. No entanto, o CM apurou que o fogo está a ser combatido sem o apoio de aviões Canadair (os três estão inoperacionais).









Ver comentários