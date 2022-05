Um incêndio deflagrado num Porsche Panamera (de custo estimado em 100 mil euros), quando o mesmo se encontrava estacionado este domingo nas traseiras de um prédio na Reboleira, na Amadora, destruiu por completo a viatura de luxo e parcialmente uma outra. As labaredas, que cresceram à altura de um terceiro andar, obrigaram à saída por precaução de cerca de 20 pessoas do interior de um prédio.





A Polícia Judiciária de Lisboa, através da secção de investigação a incêndios urbanos, já abriu um inquérito por sinais de fogo posto. Osabe que testemunhas no local disseram aos investigadores ter visto as chamas começar na parte de baixo do Porsche Panamera, propagando-se a uma grande velocidade. O fogo passou a um Opel, estacionado atrás, e causou labaredas altas.

Os Bombeiros da Amadora e a PSP foram chamados, e a primeira prioridade foi retirar as cerca de 20 pessoas que se encontravam no imóvel. “Bateram a cada uma das portas e tivemos de estar cerca de 40 minutos na rua a ver o combate às chamas”, disse ao CM Emílio Silva, um dos moradores. Não se registaram feridos e, no regresso às suas casas, os moradores tiveram de arejar as respetivas habitações.