Fogo em Marvão mobilizou mais de 100 operacionais e cinco meios aéreos

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira ao início da tarde em Marvão, no distrito de Portalegre, mas ficou dominado um hora e meia depois, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Portalegre.De acordo com a página na Internet da Proteção Civil, o alerta para o incêndio em Vale do Rodam, em Marvão, foi dado pelas 14h45, tendo sido mobilizados para o local um total de 134 operacionais, auxiliados por 37 viaturas e cinco meios aéreos.O incêndio foi dado como dominado pelas 15h21.No local, às 15h50, mantinham-se 118 operacionais, apoiados por 32 viaturas.