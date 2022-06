"Lá dentro cheirava muito a queimado, principalmente na zona de restauração. Ouvimos um estouro e depois as luzes apagaram-se". O relato de uma testemunha diz respeito ao incêndio que, às 13h37 deste domingo, começou no posto de transformação de eletricidade de um dos cais de cargas e descargas do centro comercial Colombo, o maior de Lisboa e um dos maiores da Península Ibérica, e obrigou à retirada de milhares de clientes e funcionários - muitos aflitos, principalmente com receio de que o fogo alastrasse e perdessem os carros estacionados nos subterrâneos.









