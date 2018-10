Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em prédio do Porto faz três feridos

Moradores de apartamento sofreram intoxicação devido ao fumo.

11:25

Três pessoas ficaram feridas esta quinta-feira num incêndio que deflagrou num prédio de sete andares na Rua Latino Coelho, no centro do Porto.



O fogo começou na cozinha de um apartamento do terceiro, por volta das 6h00, tendo a família que ali residente alertados os Sapadores. O incêndio terá tido origem na zona do exaustor, por causas ainda nã determinadas.



Os bombeiros conseguiram c onter rapidamente o fogo, mas foi necessário assistir três dos residentes, devido a inalação de fumos.