Fogo em prédio mata emigrante português no Luxemburgo

Bruno Mota, de 46 anos, ainda terá contactado os bombeiros quando viu o incêndio que consumia o seu apartamento, no sábado de madrugada, no Luxemburgo. Mas o emigrante português acabaria por ser encontrado já morto, após a extinção das chamas. A vítima era natural da freguesia de Parada de Bouro, em Vieira do Minho. Explorava um restaurante de comida tradicional portuguesa na cidade de Sanem. A Polícia luxemburguesa investiga as causas do fogo.Em Parada de Bouro, só este domingo se soube da tragédia. A população conhecia Bruno Mota e lamenta a morte precoce. "Vinha cá todos os anos e trazia as três filhas. Ficámos em choque com esta notícia", lamentou aoMaria Costa, vizinha do empresário.O incêndio deflagrou de madrugada, no primeiro andar do prédio na rue d’Esch, em Sanem. A primeira chamada para os bombeiros terá sido feita às 02h15, por Bruno Mota. No entanto, o empresário terá ficado encurralado pelo fumo e pelas chamas. Foi encontrado morto por volta das 03h45, pelos bombeiros, após terem conseguido extinguir as chamas e arrefecer o espaço.A Polícia foi ao local e foi aberto um inquérito para perceber o que estará na origem do incêndio fatal. Além do português, que era divorciado e pai de três meninas, uma outra pessoa, cuja identidade não foi revelada, sofreu queimaduras neste incêndio.O funeral será em Parada de Bouro, em data a designar.