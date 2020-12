Fogo em residência em Leça do Balio desaloja casal

Um casal ficou este domingo desalojado na sequência de um incêndio que tomou a sua habitação na rua Monte Grande, em Leça do Balio, no concelho de Matosinhos. O proprietário suspeita que um aquecedor tenha estado na origem do fogo. A PSP esteve no local e abriu uma investigação.O casal vai ficar alojado numa pensão do concelho de Matosinhos, após decisão da Proteção Civil. Esta segunda-feira vai ser feita uma reavaliação à residência atingida.As chamas foram combatidas pelos bombeiros de Leça do Balio, São Mamede de Infesta e Matosinhos/ Leça.