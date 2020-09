Fogo em restaurante de Vila Nova de Gaia assusta população

Um incêndio deflagrou, este domingo, na conduta de um restaurante situado no edifício do supermercado Recheio, em Vila Nova de Gaia. Os Sapadores de Gaia estiveram no local e conseguiram extinguir rapidamente as chamas, que não fizeram danos de maior. Apesar do grande aparato, não houve registo de feridos.O alerta foi dado pelas 12h50. A gordura acumulada na conduta poderá estar na origem do incêndio.Na altura do incêndio estavam poucas pessoas no local e só tiveram de sair para que os bombeiros conseguissem realizar os trabalhos. A PSP tomou conta da ocorrência.