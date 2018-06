Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em restaurante do Porto faz dois feridos

Funcionários sofreram queimaduras após exaustor se ter incendiado.

23:15

Dois funcionários de um restaurante do Porto ficaram feridos na noite desta quinta-feira, ao sere atingidos pelas chamas de um fogo que deflagrou na cozinha do estabelecimento.



Segundo fonte dos Sapadores do Porto, o fogo começou no exaustor e atingiu as duas pessoas, que sofreram ferimentos ligeiros.



O caso aconteceu na rua Carlos da Maia, pelas 21h00. Os feridos foram levados para o Hospital de São João.



Estiveram no local elementos do INEM e dos Sapadores.