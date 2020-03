Fogo em sala deixa mulher desalojada em Faro

Uma mulher de 60 anos ficou este sábado desalojada depois de um incêndio ter destruído parte do recheio da sala do seu apartamento, em Faro. A habitação ficou inabitável devido ao fumo que se acumulou nas paredes e tetos das restantes divisões. A mulher, única residente no apartamento, foi assistida no local pelo INEM e devido a inalação de fumos foi transportada para o Hospital de Faro por precaução.O incidente aconteceu durante a manhã de sábado na rua Antero de Quental, próxima do edifício do Conservatório Regional do Algarve. Ao que oconseguiu apurar, terá sido uma vela acesa próxima dos cortinados que esteve na origem do incêndio. O fogo alastrou-se para uma estante de madeira, destruindo o móvel juntamente com a televisão.O incêndio acabou por afetar também parte do sofá, que ficou danificado. Os agentes da PSP que chegaram ao local retiraram a vítima do interior da habitação e ainda tentaram apagar o fogo com uma pequena mangueira, mas sem sucesso. No entanto, a rapidez dos operacionais dos Bombeiros Sapadores de Faro foi determinante para conseguirem extinguir o fogo, em poucos minutos, e evitar que se alastrasse a outros apartamentos do prédio de dois andares.A mulher foi assistida no local por profissionais do INEM devido à inalação de fumo durante o incêndio. Inicialmente recusou ser transportada para o hospital, mas foi aconselhada a fazê-lo. Foi acolhida temporariamente por familiares.