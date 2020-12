Uma mulher, com cerca de 70 anos, e a filha ficaram desalojadas depois de um fogo que começou na salamandra da habitação ter danificado o telhado da casa onde vivia na rua da Restauração, em Braga.



O alerta foi dado cerca das 15h00 desta quarta-feira e os Sapadores conseguiram rapidamente extinguir as chamas, apesar de haver danos a registar no telhado da casa contígua à habitação da idosa.





A mulher e os dois gatos escaparam ilesos do incêndio. Foram acolhidos em casa de familiares.