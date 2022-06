Fogo em Sardoal dominado após quase quatro horas de combate

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira numa zona de floresta em Sardoal, no distrito de Santarém, foi dominado pelas 21h15, adiantou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, pelas 22h20, encontravam-se ainda no local 206 operacionais, apoiados por 68 viaturas, a realizar trabalhos de rescaldo.

Mais de 150 bombeiros combatiam às 20:30 um incêndio florestal em Sardoal, mas o presidente daquela autarquia do distrito de Santarém adiantou que, apesar do vento, uma "resposta pronta e musculada" permitia que o fogo estivesse "praticamente controlado".

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Miguel Borges, disse que as chamas lavravam "em floresta, sem habitações ou pessoas em perigo", num incêndio cujo combate estava a ser dificultado pelo "forte vento", com as projeções a serem "prontamente resolvidas" pelos meios aéreos.

"O incêndio está controlado, o vento está muito forte, mas temos muitos meios no terreno e penso que em breve estará completamente controlado e entrará em fase de resolução", afirmou à Lusa o autarca, por telefone, a partir do posto de comando instalado, destacando a "resposta pronta e musculada" dos bombeiros e proteção civil.

O incêndio deflagrou às 17:39 na aldeia de Mivaqueiro, freguesia de Santiago de Montalegre, concelho de Sardoal, e, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 20:30 estavam no local 169 operacionais, apoiados por 53 viaturas e quatro meios aéreos.

No combate às chamas chegaram a estar envolvidos 11 meios aéreos.

