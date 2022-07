O incêndio no concelho de Seia, que deflagou a meio da tarde de quarta-feira, está em resolução desde as 03h59, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

No local permanecem 186 operacionais apoiados por 56 veículos para os trabalhos de consolidação. O incêndio deflagrou em Santa Eulália, Freguesia de Sameice e Santa Eulália.

O combate às chamas chegou a mobilizar mais de 230 operacionais e quatro meios aéreos.