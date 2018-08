Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Soure mobiliza mais de 160 bombeiros e dois meios aéreos

Incêndio já se encontra em fase de resolução.

Por Lusa | 18:24

Mais de 160 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou este domingo no concelho de Soure, no distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Distrito (CDOS) de Coimbra confirmou que, às 17h50, o combate ao fogo envolvia também 40 viaturas e cinco meios aéreos, tal como informa a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Segundo o Correio da Manhã, no espaço de uma hora foram registadas três ignições diferentes.



O incêndio deflagrou às 15h46, na povoação de Ribeira da Mata, freguesia de Figueiró do Campo, naquele município do distrito de Coimbra, estando a devastar uma área de povoamento florestal misto.



Pouco depois, às 15h58, na mesma freguesia, mas no lugar vizinho de Casal do Cimeiro, começou outro incêndio rural que está agora em fase de resolução e que chegou a exigir a intervenção de um meio aéreo.



Às 17h50, estavam ainda na zona deste incêndio 36 operacionais e uma dezena de viaturas, de acordo com a página da ANPC.