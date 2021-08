Fogo em Tavira danificou quatro habitações, um armazém e duas viaturas, revela autarca

O incêndio que teve início na segunda-feira em Castro Marim, no Algarve, danificou no concelho de Tavira quatro habitações, um armazém, duas viaturas e um número não calculado de plantações agrícolas, indicou hoje a presidente do município.

O fogo deflagrou na madrugada de segunda-feira em Castro Marim, no distrito de Faro, e foi dado como dominado nessa manhã, mas uma reativação durante a tarde levou as chamas aos concelhos de Vila Real de Santo António e de Tavira e o incêndio só foi dominado durante a tarde na terça-feira, cerca das 16:00, com 6.700 hectares atingidos.

Esta tarde, pelas 14:00, em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins (PS), explicou que a autarquia ainda se encontra a fazer o levantamento de todos os prejuízos originados pelo incêndio rural.