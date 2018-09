Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Vila Verde ameaçou durante a noite mas foi dominado esta manhã

Incêndio chegou a obrigar à retirada de casa, por precaução, de um casal de idosos.

09:31

Um incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira, cerca das 02h45, em Sande, Vila Verde, com "dois focos distintos separados por 500 metros" e que chegou a ameaçar três lugares, foi dominado cerca das 09h00, informou fonte dos bombeiros.



Luís Morais, comandante dos bombeiros de Vila Verde, disse que o incêndio chegou a obrigar à retirada de casa, por precaução, de um casal de idosos que vivia numa zona isolada.



"Estamos a falar de dois focos de incêndio, separados por 500 metros, que deflagraram às duas da manhã e que tinham tudo para se juntar, o que acabou por acontecer, criando um cenário complicado. As autoridades apurarão, certamente, o que aconteceu. Mas que é muito estranho, é", disse aquele responsável.



Luís Morais acrescentou que o combate às chamas foi dificultado pelo "forte vento" que se fazia sentir, que fez com que as chamas se propagassem para uma zona de eucaliptos.



"Três lugares estiveram rodeados pelas chamas", disse.



No terreno chegaram a estar cerca de 90 operacionais, apoiados por 30 viaturas.