Fogo em Vila Verde continua a mobilizar mais de 200 homens

Incêndio começou pelas 11h00 de terça-feira e ainda não está controlado.

Por Lusa | 07:35

Mais de 200 operacionais continuam, esta quarta-feira, a combater as chamas que deflagraram na manhã de terça-feira em Vade, Vila Verde.



"O incêndio que deflagrou em Vade, Vila Verde, continua ativo, com duas frentes. A indicação que temos é que não existem habitações em risco e não se registaram feridos na ocorrência", afirmou fonte do CDOS de Braga, cerca das 00h15.



Pelas 7h00, segunda a página da Proteção Civil, ainda estavam no local 202 bombeiros e 63 viaturas.



Durante o dia de terça-feira, o fogo chegou a mobilizar mais de 350 operacionais e quatro meios aéreos.



Um outro incêndio, que deflagrou pelas 16h12 de terça-feira em Aboim da Nóbrega, também em Vila Verde, já entrou em fase de resolução, embora, pelas 7h00, ainda fosse combatido por 79 operacionais. Um outro incêndio que deflagrou em Vizela, também no distrito de Braga, estava dado como controlado à mesma hora.



"Esses dois incêndios, que foram combatidos durante o dia, já entraram em fase de resolução, apesar de ainda existiram operacionais no terreno", explicou à Lusa fonte do CDOS.