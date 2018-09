Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Vila Verde mobiliza 130 operacionais

No combate às chamas estão ainda envolvidos 41 meios terrestres e um aéreo.

13:20

Cento e trinta operacionais combatem um incêndio florestal que deflagrou pelas 09h15 em Aboim da Nóbrega, Vila Verde, no distrito de Braga, segundo informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional da Proteção Civil.



De acordo com a mesma página, o incêndio em mato tinha, pelas 13h00, uma frente ativa.



No combate às chamas estão ainda envolvidos 41 meios terrestres e um aéreo.