Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Castro Daire foi dominado às 14h30

Recurso a meios aéreos justificava-se pela dificuldade do terreno.

13:45

O incêndio rural que lavrava desde as 09h30 desta quarta-feira, em Castro Daire, foi dominado às 14h29, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.



O incêndio rural tinha uma frente ativa desde as 09h30 desta quarta-feira, numa zona de difícil acesso, no concelho de Castro Daire, e estava a ser combatido às 13h30 por dois meios aéreos e 23 bombeiros apoiados por quatro viaturas.



O recurso a meios aéreos, de acordo com a fonte, justificava-se pela dificuldade do terreno.