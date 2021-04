Mais de 40 bombeiros estão a combater um incêndio que deflagrou às 10h57 numa zona de mato, em Vila Boa de Quires, Marco de Canaveses.

O fogo florestal progrediu, nas últimas horas, para as localidades vizinhas de Brenha e Portela do Monte, já no concelho de Penafiel. Ao que o CM conseguiu apurar, não há casas em risco ou nas proximidades.

No combate às chamas estavam, às 15h45, 43 bombeiros das corporações de Marco de Canaveses e Penafiel.