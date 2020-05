Fogo fere bombeiro e moradora em Sintra

Um incêndio ocorrido este sábado de madrugada, na sala de um apartamento em Rio de Mouro, Sintra, causou ferimentos num bombeiro e numa mulher, moradora no imóvel.As chamas deflagraram pela 01h20, numa cave da avenida do Parque. Os Bombeiros de Agualva mobilizaram 11 operacionais e quatro viaturas, que à chegada retiraram cerca de 20 pessoas do prédio devido à intensa acumulação de fumo.Uma mulher de 50 anos, moradora no apartamento onde teve início o fogo, foi assistida devido a um corte e inalação de fumos. Teve de ser hospitalizada. Um bombeiro também recebeu tratamento, por manifestar sinais de exaustão.